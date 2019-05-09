Тен Хаг: игроки "Аякса" увидели жестокую сторону футбола в матче ЛЧ против "Тоттенхэма"

ТАСС, 9 мая. Игроки голландского "Аякса" стали свидетелями жестокой стороны футбола, проиграв английскому "Тоттенхэму" по сумме двух матчей полуфинала Лиги чемпионов. Такое мнение высказал главный тренер команды Эрик тен Хаг, чьи слова приводит официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В среду "Аякс" дома уступил "Тоттенхэму" во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов со 2:3. Первая встреча завершилась победой амстердамского клуба (1:0). Английская команда стала финалистом турнира благодаря большему количеству мячей, забитых в гостях.

"Сегодня нам пришлось увидеть жестокую сторону футбола. Но мы должны двигаться дальше. "Аякс" был очень близок к победе, игроки понимают это. Потребуется время, чтобы пережить нашу неудачу", - сказал Тен Хаг.

"Мы были близки к победе и заслуживали ее, но допустили небрежность. Я спокойно объяснял игрокам, что ничего еще не закончено, однако "Тоттенхэм" не сдался и продолжал верить в свой успех, это чувствовалось. В какой-то момент они стали создавать больше моментов, а мы недостаточно хорошо действовали на контратаках. Если бы сами забили в том эпизоде, когда попали в штангу, все было бы кончено", - добавил специалист.

"Аякс" имел возможность выйти в финал Лиги чемпионов впервые с 1996 года. Решающая встреча турнира пройдет в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано" 1 июня. Соперником "Тоттенхэма" станет другой английский клуб - "Ливерпуль".