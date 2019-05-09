Регистрация на покупку первых билетов Олимпиады-2020 открылась в Японии

ТОКИО, 9 мая. /ТАСС/. Регистрация на участие в специальной лотерее, в ходе которой можно будет получить право приобрести первые комплекты билетов на летние Олимпийские игры в Токио 2020 года, открылась в четверг в Японии. Об этом сообщил организационный комитет соревнований.

Право на покупку билетов будет разыгрываться в ходе специальной лотереи. Желающие принять в ней участие должны зарегистрироваться на официальном сайте Игр и оставить соответствующую заявку. При этом потенциальный покупатель должен проживать на территории Японии. Результаты лотереи будут объявлены 20 июня.

Осенью 2019 года начнется второй этап продаж билетов, их смогут приобрести те, кто подал заявку на лотерею, но не смог выиграть право на покупку. Свободная же продажа начнется весной 2020 года. Организаторы подчеркивают, что в распоряжении зрителей будут миллионы билетов по доступным ценам. Самые дешевые будут стоить 2500 иен (около $22), а цена основного пакета составит 8000 иен (около $72).

Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.