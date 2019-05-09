Ёкодзуна Белый Феникс Хакухо впервые в новой эре пропустит турнир сумоистов

ТОКИО, 9 мая. /ТАСС/. Легенда японского сумо монгольский ёкодзуна Белый Феникс Хакухо (настоящее имя - Мунхбатын Давааджаргал) пропустит из-за травмы первый в новой эре Рэйва ("Прекрасная гармония") турнир на Кубок императора, финальный день которого в ходе своего визита в Японию планирует посетить президент США Дональд Трамп. Об этом в четверг объявил врач атлета Масакуни Тикубаяма.

"Процесс восстановления идет медленно. [Хакухо] пропустит предстоящий турнир", - отметил он. Летний турнир на кубок императора начнется 12 мая в Токио. В последнем поединке предыдущего турнира, который Хакухо выиграл, монгольский атлет неудачно упал и повредил правое плечо. Последний день предстоящего летнего турнира, на который обычно приходится решающая схватка между фаворитами первенства, должен посетить президент США Дональд Трамп, государственный визит в Японию которого намечен на 26-28 мая.

Хакухо является самым титулованным борцом в мире профессионального сумо. Ёкодзуне принадлежит большинство рекордов этого вида спорта, включая наибольшее число выигранных турниров на Кубок императора (42) и наибольшее число побед (1120). Хакухо женат на японке по имени Саёко Вада.