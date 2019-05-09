"Сан-Хосе" стал последним участником полуфинала плей-офф НХЛ

ТАСС, 9 мая. "Сан-Хосе" на своем льду обыграл "Колорадо" со счетом 3:2 в седьмом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Команда хозяев стала победителем противостояния и вышла в полуфинал розыгрыша Кубка Стэнли.

В составе "Сан-Хосе" шайбы забросили Джо Павелски (6-я минута), Томаш Гертл (12) и Йоонас Донской (33). У "Колорадо" отличились Микко Рантанен (20) и Тайсон Джост (38). Гертл с девятью шайбами делит первое место в списке снайперов текущего плей-офф с партнером по команде Логаном Кутюром. Также он сравнялся с ним по количеству очков - 14, теперь по данному показателю лидируют сразу четыре хоккеиста - Кутюр, Гертл, Рантанен и защитник "Сан-Хосе" Брент Бернс.

На восьмой минуте второго периода "Колорадо" забросил шайбу, сравняв на тот момент счет в матче. Однако тренерский штаб "Сан-Хосе" запросил просмотр видеоповтора, считая, что игрок соперника находился в офсайде во время атаки. Судьи усмотрели нарушение правил и гол отменили.

Российский защитник "Колорадо" Никита Задоров провел на льду 11 минут 33 секунды, совершил два силовых приема и заблокировал два броска. Голкипер Семен Варламов участие в матче не принимал.

"Сан-Хосе" в финале Западной конференции встретится с "Сент-Луисом". Клуб добрался до данной стадии в пятый раз, ранее команда только единожды смогла преодолеть ее и выйти в финал Кубка Стэнли. В сезоне-2015/16 "Сан-Хосе" проиграл "Питтсбургу" со счетом 2-4. Первая встреча серии против "Сент-Луиса" состоится в ночь на 11 мая.