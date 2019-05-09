"Амур" подписал однолетний контракт с хоккеистом Кондратьевым

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Хабаровский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Амур" объявил о продлении соглашения сроком на один год с защитником Максимом Кондратьевым. Об этом в четверг сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 36-летним защитником носит односторонний характер. В сезоне-2018/19 Кондратьев сыграл в составе "Амура" 34 встречи и набрал 4 (2 шайбы + 2 голевые передачи) очка.

Кондратьев был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги в 2001 году под общим 168-м номером командой "Торонто", после чего три сезона выступал за тольяттинскую "Ладу", за канадский клуб он провел семь матчей. В 2004 году в результате обмена защитник оказался в "Рейнджерс", а в 2007-м отправился в "Анахайм", но так и не сумел закрепиться в НХЛ, выступая в последствии за клубы Американской хоккейной лиги, а также команды из чемпионата России и КХЛ. В сезоне-2010/11 в составе уфимского "Салавата Юлаева" Кондратьев стал обладателем Кубка Гагарина, последним его клубом было нижегородское "Торпедо", в составе которого хоккеист провел 32 встречи в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 7 (1+6) очков. Всего в КХЛ Кондратьев провел 551 матч, набрав 139 (31+108) очков, в НХЛ он принял участие в 40 играх, набрав 3 (1+2) очка, в АХЛ на его счету 41 встреча и 17 (4+13) очков.

В составе молодежной сборной России Кондратьев дважды выигрывал чемпионаты мира (2002, 2003). Вместе с основной национальной командой защитник стал обладателем бронзовых наград мирового первенства 2007 года.