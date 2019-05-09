Хоккеисты сборной России возложили цветы к мемориалу советским солдатам в Братиславе

БРАТИСЛАВА, 9 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею возложила цветы и венки к мемориалу "Славин" в Братиславе, где находится памятник советским солдатам и военное кладбище. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, штаб сборной, игроки и персонал команды. Перед возложением цветов были сыграны гимны России и Словакии.

"Напомню, свыше миллиона красноармейцев погибло при освобождении Европы. На этом кладбище похоронено 6845 наших солдат, - сказал советник-посланник посольства РФ в Словакии Андрей Шабанов. - Считаю, что наши хоккеисты всегда должны побеждать, на них смотрит вся страна".

Мемориал, который находится практически в центре Братиславы на холме Славин, был построен между 1957 и 1960 годами на месте кладбища советских солдат, освободивших Словакию от немецко-фашистских захватчиков, и был открыт 3 апреля 1960 года. Мемориал представляет собой целый комплекс, главной достопримечательностью которого является мраморный монумент. На стенах мемориала нанесены названия словацких населенных пунктов и точные даты их освобождения Красной армией в 1944-1945 годах. Венчает монумент возвышающаяся над городом фигура советского солдата со знаменем.

Мемориал включает в себя шесть братских могил, а также 278 индивидуальных захоронений с именами, датами рождения и смерти, фотографиями. Всего на этом кладбище захоронено 6845 человек. Также там находится большая мраморная плита, на которой выгравированы имена павших бойцов и офицеров Красной армии и гражданских жертв, погибших при освобождении Братиславы.

В период участия в чемпионатах мира российская команда в дни празднования годовщины Победы традиционно возлагает цветы к мемориалам, посвященным воинам и гражданам, павшим за свободу и независимость в Великой Отечественной войне.

Чемпионат мира 2019 года пройдет в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая.