Сборная России по хоккею внесла в заявку на чемпионат мира 21 игрока

БРАТИСЛАВА, 9 мая. /ТАСС/. Двадцать один хоккеист внесен в заявку сборной России за день до стартового матча чемпионата мира, который пройдет в словацких Братиславе и Кошице. Об этом ТАСС в четверг после заседания директората турнира рассказал глава штаба сборной, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

"В заявку российской команды вошли три вратаря, пять защитников и 13 нападающих", - сказал Ротенберг.

Свой первый матч на чемпионате мира сборная России проведет с командой Норвегии в пятницу, начало в 17:15 мск. Также в группе B выступят команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии, Австрии и Италии.