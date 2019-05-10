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Все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею проданы

В стартовый день пройдут встречи Россия - Норвегия, Чехия - Швеция, Финляндия - Канада, США - Словакия

БРАТИСЛАВА, 10 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Организаторы продали все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета турнира.

Чемпионат мира стартует 10 мая. В этот день в Братиславе пройдут матчи Россия - Норвегия (17:15 мск) и Чехия - Швеция (21:15 мск), а в Кошице будут сыграны встречи Финляндия - Канада (17:15 мск) и США - Словакия (21:15 мск).

"На все четыре матча билеты проданы. Ожидаются полные арены", - сообщили в оргкомитете.

Чемпионат мира завершится 26 мая.

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