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Защитник "Далласа" Клингберг сыграет за сборную Швеции на ЧМ по хоккею

Шведы являются соперниками россиян на групповом этапе

ТАСС, 10 мая. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" Йон Клингберг вошел в состав сборной Швеции на чемпионат мира, который пройдет в Словакии. Об этом сообщает пресс-служба Шведской хоккейной ассоциации.

8 мая "Даллас" завершил выступление в Кубке Стэнли, уступив в гостях "Сент-Луису" (1:2 2ОТ) в седьмом матче серии второго раунда. В завершившемся регулярном сезоне Клингберг провел 64 матча, набрав 45 (10 шайб + 35 передач) очков, в плей-офф швед принял участие в 13 играх, в которых набрал 9 (2+7) очков. Всего в НХЛ он провел 367 встреч, имея в активе 269 (52+207) очков. В составе сборной Швеции Клингберг становился обладателем золотых наград двух последних чемпионатов мира (2017, 2018).

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Словакии с 10 по 26 мая. На турнире шведские хоккеисты сыграют в группе В против сборных России, Чехии, Норвегии, Швейцарии, Латвии, Италии и Австрии. Сборная Швеции выиграла два последних чемпионата мира.

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