Защитник "Далласа" Клингберг сыграет за сборную Швеции на ЧМ по хоккею

ТАСС, 10 мая. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" Йон Клингберг вошел в состав сборной Швеции на чемпионат мира, который пройдет в Словакии. Об этом сообщает пресс-служба Шведской хоккейной ассоциации.

8 мая "Даллас" завершил выступление в Кубке Стэнли, уступив в гостях "Сент-Луису" (1:2 2ОТ) в седьмом матче серии второго раунда. В завершившемся регулярном сезоне Клингберг провел 64 матча, набрав 45 (10 шайб + 35 передач) очков, в плей-офф швед принял участие в 13 играх, в которых набрал 9 (2+7) очков. Всего в НХЛ он провел 367 встреч, имея в активе 269 (52+207) очков. В составе сборной Швеции Клингберг становился обладателем золотых наград двух последних чемпионатов мира (2017, 2018).

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Словакии с 10 по 26 мая. На турнире шведские хоккеисты сыграют в группе В против сборных России, Чехии, Норвегии, Швейцарии, Латвии, Италии и Австрии. Сборная Швеции выиграла два последних чемпионата мира.