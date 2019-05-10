"Крылья Советов" погасили долг перед бывшим главным тренером команды Тихоновым

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" полностью погасил долг перед бывшим главным тренером команды Андреем Тихоновым. Об этом Тихонов в субботу сообщил ТАСС.

Тихонов возглавил "Крылья Советов" летом 2017 года. Под его руководством самарская команда вышла в премьер-лигу, в мае 2018 года клуб продлил контракт с Тихоновым, однако в связи с неудовлетворительными результатами в октябре его сменил Миодраг Божович. В марте специалист обратился в палату по разрешению споров Российского футбольного союза в связи с невыплатой компенсации за расторжение контракта.

"Крылья Советов" рассчитались со мной полностью", - сказал Тихонов.

В текущем сезоне "Крылья Советов" занимают 13-е место в турнирной таблице с 28 очками в активе.