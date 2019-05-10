Райкович из "Астаны" признан лучшим тренером сезона баскетбольной Единой лиги ВТБ

ТАСС, 10 мая. Македонский наставник баскетбольного клуба "Астана" из Нур-Султана Эмиль Райкович признан лучшим тренером сезона Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Райкович возглавил "Астану" в июле 2018 года. Ранее он четырежды признавался лучшим тренером чемпионата Македонии, работая в "Фени Индастрис" и "Работничках", и дважды - польского национального первенства, являясь главным тренером "Стал Остров".

Под руководством 40-летнего Райковича "Астана" заняла шестое место в регулярном чемпионате Единой лиги, одержав рекордные для клуба 15 побед. В плей-офф команда играет с подмосковными "Химками" и уступает в четвертьфинальной серии до трех побед со счетом 0-2.