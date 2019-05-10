ФК "Урал" не будет подавать апелляцию на судейство Еськова в матче с "Оренбургом"

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Екатеринбургский "Урал" не будет подавать апелляцию на работу судейской бригады во главе с Алексеем Еськовым в матче 28-го тура чемпионата России по футболу с "Оренбургом". Об этом ТАСС в пятницу заявил президент "Урала" Григорий Иванов.

Встреча прошла в "Оренбурге" и завершилась со счетом 2:2.

"Никакую апелляцию мы подавать не собираемся, что она решит, - заявил Иванов. - Все прекрасно видели, какие ошибки допускал судья. Есть специальный комитет, который потом в этом разберется, даст оценку, но нам то от этого не легче. Все видели, что в одном моменте было два чистых оффсайда, но нам забили гол, и его засчитали".

"Урал" сравнял счет в компенсированное время благодаря голу Павла Погребняка. "Конечно, положительный момент, что Погребняк сравнял счет. Хорошо, что Паша забил после штрафного, который не стоило назначать, может нам воздалось за те судейские ошибки, но лучше бы мы выиграли 1:0. В среду у нас очень важный матч Кубка России, думаю, что ребята получили положительные эмоции от того, что удалось отыграться на последних минутах, самое главное, что мы сегодня не проиграли", - отметил Иванов.

"Урал" идет на 11-м месте в турнирной таблице, имея в активе 34 очка. Екатеринбургская команда в 29-м туре 19 мая примет московский "Локомотив". Также "Урал" 15 мая проведет ответную встречу с тульским "Арсеналом" в рамках полуфинала Олимп - Кубка России, первая встреча завершилась победой "Урала" со счетом 1:0.