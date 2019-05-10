Баскетболисты "Химок" обыграли "Астану" и вышли в полуфинал Единой лиги ВТБ

ТАСС, 10 мая. Подмосковные "Химки" обыграли "Астану" со счетом 88:81 в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ и вышли в следующий раунд турнира. Встреча прошла в Нур-Султане.

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Химок" Джордан Мики, набравший 25 очков. В составе "Астаны" больше всех очков на свой счет записал форвард Джей Джей О'Брайен - 17.

Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу "Химок". Подмосковный клуб ранее выиграл две игры на домашней площадке (82:59; 94:64).

В полуфинале "Химки" встретятся с казанским УНИКСом, обыгравшим в четвертьфинальной серии эстонский "Калев" со счетом 3-0.