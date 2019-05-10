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Стал известен состав сборной России на первый матч ЧМ по хоккею с норвежцами

Место в воротах национальной команды займет Андрей Василевский
Хоккеисты сборной России Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Хоккеисты сборной России
© Александр Демьянчук/ТАСС

БРАТИСЛАВА, 10 мая. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по хоккею определил состав команды на первый матч чемпионата мира против команды Норвегии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Состав выглядит следующим образом:

  • вратари - Андрей Василевский, Александр Георгиев;
  • Михаил Сергачев - Никита Нестеров, Михаил Григоренко - Евгений Малкин - Евгений Дадонов;
  • Дмитрий Орлов - Никита Зайцев, Александр Овечкин - Евгений Кузнецов - Кирилл Капризов;
  • Динар Хафизуллин - Владислав Гавриков, Никита Гусев - Артем Анисимов - Никита Кучеров;
  • Илья Ковальчук (капитан) - Сергей Андронов - Сергей Плотников, Александр Барабанов.

Матч Россия - Норвегия пройдет в Братиславе в пятницу, начало в 17:15 мск.

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