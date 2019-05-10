Сборная России по хоккею обыграла команду Норвегии в первом матче на ЧМ

БРАТИСЛАВА, 10 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею одержала победу над командой Норвегии со счетом 5:2 в первом матче на чемпионате мира. Встреча прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе в присутствии 7698 зрителей.

Автором первого гола российской команды на чемпионате мира стал Евгений Дадонов, открывший счет в матче на девятой минуте, а на 30-й минуте оформивший дубль. Также у россиян отличились Артем Анисимов (15), Никита Кучеров (29) и Никита Гусев (42). В составе норвежцев шайбы забросили Томас Ольсен (57) и Юнас Холёс (58).

Кучеров также отметился двумя результативными передачами и возглавил гонку бомбардиров турнира с тремя очками. Форвард был назван лучшим игроком матча в составе российской сборной. У норвежцев лучшим стал нападающий Мартин Рёймарк.

Предыдущий чемпионат мира, который проходил в Дании, российская команда также начала с победы, 4 мая 2018 года была обыграна команда Франции - 7:0. Мировое первенство 2018 года стало первым для российской команды под руководством нынешнего главного тренера сборной Ильи Воробьева. На том турнире российские хоккеисты заняли шестое место, проиграв в четвертьфинале сборной Канады (4:5 ОТ).

Три шайбы в большинстве

Перед матчем сборная России дозаявила на турнир прибывшего из-за океана Владислава Гаврикова. Защитник "Коламбуса" вышел на лед в паре с Динаром Хафизуллиным. Из-за болезни отсутствовал на скамейке старший тренер команды Алексей Жамнов.

Норвежцы начали смело, в первом периоде они не уступали россиянам по количеству бросков по воротам и даже создали несколько опасных моментов. Но сказался класс россиян, подопечные Воробьева забросили в большинстве, чего им не удавалось сделать неделей ранее на Чешских играх. Комбинацию с участием Евгения Малкина и Кучерова завершил Дадонов, а ближе к концу периода с пятачка отличился Анисимов.

Во втором периоде россияне окончательно разыгрались, пошла игра в атаке у тройки Малкина, который играл с Дадоновым и Михаилом Григоренко. Звенья Малкина и Анисимова во втором периоде вышли на первый план, оставив в тени тройку Евгения Кузнецова. В итоге россияне забросили еще две шайбы в большинстве усилиями Кучерова и Дадонова.

В начале третьего периода Гусев довел преимущество россиян до разгромного. В середине заключительной трети матча сборная России в четвертый раз в матче получила численное преимущество, и впервые на лед вышла вторая бригада большинства в составе из пяти нападающих: Кузнецова, Григоренко, Ильи Ковальчука, Александра Овечкина и Кирилла Капризова. Реализовать численное преимущество российской команде не удалось, а в концовке норвежские хоккеисты наказали россиян за расслабленность двумя шайбами, испортив статистику безупречному до 57-й минуты Андрею Василевскому.

Сборная России возглавила группу B, набрав три очка. Позднее в пятницу в этой группе пройдет матч Чехия - Швеция. В следующем матче сборная России 12 мая встретится с командой Австрии, норвежцы 11 мая сыграют с чехами.