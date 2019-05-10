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Сборная Финляндии победила команду Канады в матче чемпионата мира по хоккею

Встреча завершилась со счетом 3:1, две шайбы забросил Каапо Какко, занимающий второе место в рейтинге центрального скаутского бюро Национальной хоккейной лиги на драфте 2019 года
Каапо Какко EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
Описание
Каапо Какко
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

КОШИЦЕ /Словакия/, 10 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Финляндии одержали победу над командой Канады со счетом 3:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в Словакии.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Каапо Какко (7-я и 60-я минуты) и Артту Иломяки (43). У проигравших отличился Джонатан Маршессо (9). Шайба 18-летнего Какко стала первой на турнире. Он занимает второе место в рейтинге центрального скаутского бюро Национальной хоккейной лиги на драфте 2019 года. В составе финнов лучшим игроком матча признан Какко, у канадцев - Маршессо.

До этой встречи сборные Финляндии и Канады провели между собой 48 матчей на чемпионатах мира, в 36 из которых победу праздновали канадцы (34 - в основное время, по одному разу в серии буллитов и в овертайме). Финские хоккеисты в основное время одержали девять побед и один раз выиграли по буллитам. Также были зафиксированы две ничьи.

В следующем туре сборная Финляндии 11 мая сыграет с хозяевами турнира словаками. Канадцы днем позже встретятся с командой Великобритании.

Чемпионат мира по хоккею-2019 группа А
КомандаИВВОВБПБПОПШайбыОчки
1Финляндия11000003-13
2США000000000
3Германия000000000
4Словакия000000000
5Дания000000000
6Франция000000000
7Великобритания000000000
8Канада10000011-30
Чемпионат мира по хоккею-2019 группа B
КомандаИВВОВБПБПОПШайбыОчки
1Россия11000005-23
2Швеция00000000-00
3Чехия00000000-00
4Швейцария00000000-00
5Латвия00000000-00
6Австрия00000000-00
7Италия00000000-00
8Норвегия10000012-50
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