Сборная Финляндии победила команду Канады в матче чемпионата мира по хоккею

КОШИЦЕ /Словакия/, 10 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Финляндии одержали победу над командой Канады со счетом 3:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в Словакии.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Каапо Какко (7-я и 60-я минуты) и Артту Иломяки (43). У проигравших отличился Джонатан Маршессо (9). Шайба 18-летнего Какко стала первой на турнире. Он занимает второе место в рейтинге центрального скаутского бюро Национальной хоккейной лиги на драфте 2019 года. В составе финнов лучшим игроком матча признан Какко, у канадцев - Маршессо.

До этой встречи сборные Финляндии и Канады провели между собой 48 матчей на чемпионатах мира, в 36 из которых победу праздновали канадцы (34 - в основное время, по одному разу в серии буллитов и в овертайме). Финские хоккеисты в основное время одержали девять побед и один раз выиграли по буллитам. Также были зафиксированы две ничьи.

В следующем туре сборная Финляндии 11 мая сыграет с хозяевами турнира словаками. Канадцы днем позже встретятся с командой Великобритании.