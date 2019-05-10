Сборная Финляндии победила команду Канады в матче чемпионата мира по хоккею

КОШИЦЕ /Словакия/, 10 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Финляндии одержали победу над командой Канады со счетом 3:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в Словакии.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Каапо Какко (7-я и 60-я минуты) и Артту Иломяки (43). У проигравших отличился Джонатан Маршессо (9). Шайба 18-летнего Какко стала первой на турнире. Он занимает второе место в рейтинге центрального скаутского бюро Национальной хоккейной лиги на драфте 2019 года. В составе финнов лучшим игроком матча признан Какко, у канадцев - Маршессо.
До этой встречи сборные Финляндии и Канады провели между собой 48 матчей на чемпионатах мира, в 36 из которых победу праздновали канадцы (34 - в основное время, по одному разу в серии буллитов и в овертайме). Финские хоккеисты в основное время одержали девять побед и один раз выиграли по буллитам. Также были зафиксированы две ничьи.
В следующем туре сборная Финляндии 11 мая сыграет с хозяевами турнира словаками. Канадцы днем позже встретятся с командой Великобритании.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|Финляндия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|3-1
|3
|2
|США
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Германия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Словакия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Дания
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|Франция
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|Великобритания
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|Канада
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-3
|0
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|Россия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5-2
|3
|2
|Швеция
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|Чехия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Швейцария
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5
|Латвия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|6
|Австрия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7
|Италия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|8
|Норвегия
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2-5
|0