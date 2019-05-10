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Сборная России по пляжному футболу обыграла украинцев и вышла на Всемирные пляжные игры

Встреча завершилась со счетом 7:2 в пользу россиян

ТАСС, 10 мая. Сборная России по пляжному футболу победила команду Украины со счетом 7:2 в четвертьфинальном матче отборочного турнира Всемирных пляжных игр и обеспечила себе участие в финальной стадии соревнований.

В составе победителей покер оформил Дмитрий Шишин, также отличились Кирилл Романов, Юрий Крашенинников и Артур Папоротный. У проигравших голы забили Андрей Неруш и Максим Войток.

Сборная России благодаря этой победе гарантировала себе участие в первых Всемирных пляжных играх, которые пройдут в американском Сан-Диего в октябре 2019 года. В полуфинале отборочного турнира россияне сыграют со швейцарцами.

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