Всемирные игры боевых искусств 2021 года пройдут в Нур-Султане

ТАСС, 10 мая. Нур-Султан примет Всемирные игры боевых искусств 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной ассоциации международных спортивных федераций (GAISF).

Решение было принято во время генеральной ассамблеи (GAISF) в Австралии. Соревнования пройдут с 3 по 9 мая 2021 года.

Впервые Всемирные игры боевых искусств прошли в 2010 году в Пекине. Спортсмены соревнуются в 16 видах спорта. Последние игры прошли в 2013 году, соревнования принимал Санкт-Петербург. В 2019 году игры пройдут на Тайване.