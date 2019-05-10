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Всемирные игры боевых искусств 2021 года пройдут в Нур-Султане

Соревнования состоятся с 3 по 9 мая 2021 года

ТАСС, 10 мая. Нур-Султан примет Всемирные игры боевых искусств 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной ассоциации международных спортивных федераций (GAISF).

Решение было принято во время генеральной ассамблеи (GAISF) в Австралии. Соревнования пройдут с 3 по 9 мая 2021 года.

Впервые Всемирные игры боевых искусств прошли в 2010 году в Пекине. Спортсмены соревнуются в 16 видах спорта. Последние игры прошли в 2013 году, соревнования принимал Санкт-Петербург. В 2019 году игры пройдут на Тайване.

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