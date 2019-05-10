Состоялась церемония открытия чемпионата мира по хоккею в Словакии

КОШИЦЕ /Словакия/, 10 мая. /ТАСС/. Церемония открытия мирового хоккейного первенства состоялась в словацком Кошице перед матчем группы А между сборными США и Словакии.
Зрителям было показано театральное представление под управлением словацкого режиссера и хореографа Яна Журовчика. Сценаристы церемонии отдали дань уважения словацким хоккейным легендам - Петеру Бондре, Йозефу Голонке, Винценту Лукачу и другим. Также в представление был вплетен краткий рассказ об истории Словакии.
"Нашей целью было представить легенды, красоту и достижения Словакии элегантно и стильно. Эта церемония по масштабам проигрывала открытиям Олимпийских игр. Но это и не было нашей целью. Мы хотели показать немного истории и переход к современности, а также познакомить страны-участницы с чемпионатом", - сказал Журовчик.
В церемонии принял участие глава Международной федерации хоккея Рене Фазель.
Сборные Словакии и США не открывали чемпионат мира. Ранее в пятницу прошли встречи Россия - Норвегия (5:2) и Канада - Финляндия (1:3). Церемонию специально приурочили к матчу с участием команды - хозяйки первенства.
Кошице принимает матчи группы А. Встречи группы В, в которой выступает сборная России, проходят в Братиславе. Чемпионат мира завершится 26 мая.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|Финляндия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|3-1
|3
|2
|США
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Германия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Словакия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Дания
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|Франция
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|Великобритания
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|Канада
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-3
|0
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|Россия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5-2
|3
|2
|Швеция
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|Чехия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Швейцария
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5
|Латвия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|6
|Австрия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7
|Италия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|8
|Норвегия
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2-5
|0