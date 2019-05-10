Состоялась церемония открытия чемпионата мира по хоккею в Словакии

КОШИЦЕ /Словакия/, 10 мая. /ТАСС/. Церемония открытия мирового хоккейного первенства состоялась в словацком Кошице перед матчем группы А между сборными США и Словакии.

Зрителям было показано театральное представление под управлением словацкого режиссера и хореографа Яна Журовчика. Сценаристы церемонии отдали дань уважения словацким хоккейным легендам - Петеру Бондре, Йозефу Голонке, Винценту Лукачу и другим. Также в представление был вплетен краткий рассказ об истории Словакии.

"Нашей целью было представить легенды, красоту и достижения Словакии элегантно и стильно. Эта церемония по масштабам проигрывала открытиям Олимпийских игр. Но это и не было нашей целью. Мы хотели показать немного истории и переход к современности, а также познакомить страны-участницы с чемпионатом", - сказал Журовчик.

В церемонии принял участие глава Международной федерации хоккея Рене Фазель.

Сборные Словакии и США не открывали чемпионат мира. Ранее в пятницу прошли встречи Россия - Норвегия (5:2) и Канада - Финляндия (1:3). Церемонию специально приурочили к матчу с участием команды - хозяйки первенства.

Кошице принимает матчи группы А. Встречи группы В, в которой выступает сборная России, проходят в Братиславе. Чемпионат мира завершится 26 мая.