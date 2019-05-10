Сборная Словакии обыграла американцев на старте домашнего чемпионата мира по хоккею

КОШИЦЕ /Словакия/, 10 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Словакии одержали победу над командой США со счетом 4:1 в матче первого тура группового этапа домашнего чемпионата мира. На матче, который прошел на "Стил-Арене" в Кошице, присутствовали 7430 зрителей.
В составе победителей шайбы забросили Матуш Сукель (5-я минута), Эрик Чернак (22), Томаш Татар (25) и Михал Кристоф (56). У проигравших отличился Алекс Дебринкэт (13). Российский арбитр Евгений Ромасько провел встречу в качестве главного арбитра, на линии игру отработал россиянин Глеб Лазарев.
До этой встречи сборные Словакии и США провели между собой 11 матчей на чемпионатах мира, в шести из которых победу праздновали американцы (четыре - в основное время, по одному разу - в серии буллитов и в овертайме). Словацкие хоккеисты одержали три победы в основное время и одну по буллитам. Также была зафиксирована одна ничья.
В группе А, матчи которой проходят в Кошице, сборная Словакии лидирует (3 очка), финны занимают второе место (3), Команды Канады и США замыкают таблицу (0 очков). Сборные Дании, Франции, Германии и Великобритании первые матчи проведут в субботу.
В следующем туре сборная Словакии 11 мая сыграет с финнами, победившими в пятницу канадцев со счетом 3:1. Американцы 12 мая встретятся с командой Франции.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|Словакия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|4-1
|3
|2
|Финляндия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|3-1
|3
|3
|Германия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Дания
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5
|Франция
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|6
|Великобритания
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7
|Канада
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-3
|0
|8
|США
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-4
|0
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|Россия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5-2
|3
|2
|Швеция
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|Чехия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Швейцария
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5
|Латвия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|6
|Австрия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7
|Италия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|8
|Норвегия
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2-5
|0