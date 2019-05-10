Двумя субботними матчами продолжится 28-й тур чемпионата России по футболу

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Двумя встречами в субботу продолжится 28-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ). Красноярский "Енисей" сыграет дома с "Краснодаром", а грозненский "Ахмат" примет самарские "Крылья Советов".

Борющийся за выживание "Енисей" постарается дома отобрать очки у "Краснодара". Встреча пройдет в Красноярске на стадионе "Центральный", начало - 14:00 мск. Главным арбитром матча назначен Алексей Матюнин (Москва).

Подопечные Дмитрия Аленичева ведут отчаянную борьбу за право остаться в РПЛ, в последних трех играх красноярцы одержали две победы - столько же, сколько за предыдущие 24 встречи. Победа над "Краснодаром" позволит "Енисею" обойти махачкалинский "Анжи", который уже потерял шансы остаться в высшем дивизионе, и приблизиться к занимающей 14-е место "Уфе". Однако войти в зону переходных матчей сибирякам будет практически нереально - в активе красноярской команды 19 очков, они отстают от уфимцев на семь баллов.

"Краснодар" же ведет борьбу за место в призовой тройке и, соответственно, за место в Лиге чемпионов. Команда Мурада Мусаева в последних турах растеряла слишком много очков и позволила закрепиться на втором месте московскому "Локомотиву". Для продолжения погони за железнодорожниками "Краснодару" необходимо обыгрывать аутсайдера первенства.

В предстоящем матче "Енисею" из-за травмы, скорее всего, не поможет нападающий Артур Саркисов. "Краснодар", вероятно, не сможет рассчитывать на помощь полузащитника Кристоффера Олссона.

Матч первого круга завершился победой "Краснодара" со счетом 3:0.

"Крылья Советов" пытаются догнать "Динамо"

В Грозном на стадионе "Ахмат-Арена" в 16:30 мск начнется встреча между "Ахматом" и "Крыльями Советов". Обслуживать матч будет главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород).

Самарскому клубу, занимающему 13-е место (28 очков), необходима победа, чтобы обогнать идущее строчкой выше московское "Динамо" (31) и выйти из зоны переходных матчей. Однако у команды Миодрага Божовича сейчас не самый удачный период, "Крылья Советов" в последних четырех турах трижды проиграли и один матч свели вничью. Тем более самарцы потеряли из-за травм полузащитников Александра Самедова и Джано Ананидзе.

"Ахмат" с 36 очками занимает комфортное девятое место, команда спокойно доигрывает сезон, но это не означает, что грозненцы перед своими болельщиками не постараются выиграть. Текущий сезон показывает, что "Ахмат" не очень удачно играет дома, зачастую сводя поединки вничью. Скорее всего, хозяевам в предстоящем матче не помогут защитник Вилькер Анхель и полузащитник Михаил Гащенков.

В первом круге "Крылья Советов" дома уступили "Ахмату" со счетом 1:2. История противостояния также говорит в пользу грозненцев - в играх против "Крыльев" они одержали 11 побед при четырех ничьих и шести поражениях.

Матчи начнутся с минуты молчания в память о погибших в самолете, загоревшемся в аэропорту Шереметьево. Жертвами трагедии стал 41 человек.