Гандболистки "Ростов-Дона" стартуют в "Финале четырех" Лиги чемпионов

ТАСС, 11 мая. Гандболистки российского клуба "Ростов-Дон" начнут выступление в "Финале четырех" Лиги чемпионов. Команда стартует на данной стадии матчем против французского "Меца".

В первом полуфинале действующий обладатель трофея венгерский "Дьер" сыграет против норвежского клуба "Вайперс Кристиансанн". В шестой раз победитель женской Лиги чемпионов определяется в формате "Финала четырех". Рекордсменом по участию в этой стадии турнира является "Дьер" - пять раз. "Ростов-Дон" был полуфиналистом прошлого сезона, "Кристиансанн" и "Мец" ранее не доходили до полуфинала Лиги чемпионов.

"Дьер" не проиграл ни одного матча в нынешнем розыгрыше турнира. Клуб покинул главный тренер Амброс Мартин, возглавивший "Ростов-Дон". Венгерская команда обладает сильнейшим составом в Европе и считается фаворитом предстоящего розыгрыша. После травмы восстановилась лидер сборной Норвегии Нура Мерк, также в строю и остальные основные игроки клуба.

Соперника "Ростов-Дона" - "Мец" - возглавляют Эммануэль Майоннад и россиянка Екатерина Андрюшина. В составе клуба выступают восемь игроков сборной Франции, которая является действующим чемпионом мира.

Главный тренер ростовской команды Мартин в преддверии старта "Финала четырех" отметил, что главным фактором успеха станет психологический аспект. "Важно контролировать свои эмоции. Команда, которая лучше всех будет с этим справляться, сможет рассчитывать на победу в турнире", - сказал специалист.

Лига чемпионов завершится 12 мая.