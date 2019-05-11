"Голден Стэйт" выиграл серию 1/4 финала плей-офф НБА против "Хьюстона"

ТАСС, 11 мая. Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт" на выезде обыграл "Хьюстон" и благодаря этому одержал итоговую победу в серии второго раунда плей-офф. Шестая встреча противостояния завершилась со счетом 118:113.

Самым результативным игроком матча стал защитник "Хьюстона" Джеймс Харден. Он набрал 35 очков, сделал пять передач, четыре перехвата и восемь подборов. Дабл-дабл оформил центровой "Хьюстона" Клинт Капела - 10 очков и 10 подборов.

У "Голден Стэйт" больше всего очков на свой счет записал разыгрывающий Стефен Карри - 33. Также в его активе пять подборов и четыре передачи. Близок к оформлению трипл-дабла был форвард команды Дрэймонд Грин. Он сделал 10 подборов, но набрал всего восемь очков и отдал семь передач.

Клуб из Окленда выиграл серию со счетом 4-2. В финале Западной конференции "Голден Стэйт" встретится с победителем пары "Портленд" - "Денвер". В противостоянии этих команд на данный момент ничья - 3-3. Решающий матч состоится 13 мая в Денвере.

"Голден Стэйт" добрался до данной стадии пятый раз подряд. Все предыдущие финалы конференции команда выиграла. Клуб трижды за последние четыре сезона становился чемпионом НБА.