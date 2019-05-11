Швейцарские хоккеисты забросили девять безответных шайб в ворота итальянцев в матче ЧМ

БРАТИСЛАВА, 11 мая. /ТАСС/. Сборная Швейцарии одержала крупную победу над командой Италии со счетом 9:0 в матче чемпионата мира по хоккею. Встреча прошла в Братиславе на арене имени Ондрея Непелы.

Хет-триком отметился Кевин Фиала (2, 24 и 42-я минута), по одной шайбе забросили Грегори Гофман (8), Лино Марчини (11), Венсан Праплан (20), Симон Мозер (22), Ромен Лёффель (47) и Нико Хишир (50). 35-летний Андрес Амбюль провел 100-й матч в составе сборной Швейцарии на чемпионатах мира и отдал две результативные передачи. Также одной голевой передачей отметился Филипп Курашев, который является сыном победителя юниорского чемпионата мира 1980 года Константина Курашева, выступавшего за сборную СССР. В предыдущий раз сборная Швейцарии забрасывала не менее девяти шайб в матче на чемпионате мира 15 мая 1996 года в игре группового этапа против команды Дании (10:1).

Швейцарцы и итальянцы провели 23-й очный матч на чемпионатах мира. Швейцарцы одержали 16-ю победу, семь матчей выигрывала сборная Италии. Последний раз итальянские хоккеисты побеждали швейцарцев на чемпионате мира 1995 года, тогда матч группового этапа завершился со счетом 3:2.

Наилучшим результатом для сборной Швейцарии на чемпионатах мира является второе место (1935, 2013, 2018), также на счету команды восемь бронзовых наград. Итальянцы же становились четвертыми на мировом первенстве (1953). В прошлом году сборная Италии заняла второе место на чемпионате мира в первом дивизионе и вышла в элитный.

В турнирной таблице группы B сборная Швейцарии делит первое место с командами России и Чехии, на счету команд по три очка. Российские хоккеисты ранее обыграли норвежцев (5:2), а чехи победили команду Швеции (5:2).

В следующем матче сборная Швейцарии 12 мая встретится с командой Латвии. Итальянцы в этот же день сыграют со шведами.