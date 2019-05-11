Сборная Дании обыграла команду Франции по буллитам в матче чемпионата мира по хоккею

КОШИЦЕ /Словакия/, 11 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Дании одержали победу над командой Франции со счетом 5:4 по буллитам в матче первого тура группового этапа чемпионата мира. На матче, который прошел на "Стил-Арене" в Кошице, присутствовали 6190 зрителей.
В составе победителей шайбы забросили Фредерик Сторм (20), Маркус Лауридсен (20), Ларс Эллер (36), Йеспер Йенсен (47). На 28-й минуте встречи датский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава" Миккель Бёдкер не смог реализовать буллит. Победный буллит в серии послематчевых бросков реализовал Сторм. У проигравших отличились Шарль Бертран (8-я минута), Оливье Дам-Малка (25), Дамьен Флёри (33) и Валентин Клеро (34), Дам-Малка забросил с середины площадки.
Этот матч стал первым на нынешнем чемпионате мира, перешедшим в дополнительное время.
До этой встречи сборные Дании и Франции провели между собой 17 матчей на чемпионатах мира. В 11 встречах победу праздновали французские хоккеисты, в шести - датские.
В группе А, матчи которой проходят в Кошице, первое место делят сборные Словакии и Финляндии, набравшие по три очка. Датчане занимают третье место с двумя баллами, французы - четвертое с одним очком.
В следующем туре сборная Дании 12 мая сыграет с немцами. В этот же день сборная Франции встретится с командой США, проигравшей в пятницу сборной Словакии со счетом 1:4.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|Словакия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|4-1
|3
|2
|Финляндия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|3-1
|3
|3
|Дания
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|5-4
|2
|4
|Франция
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|4-5
|1
|5
|Германия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|6
|Великобритания
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7
|Канада
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-3
|0
|8
|США
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-4
|0
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|Швейцария
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|9-0
|3
|2
|Россия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5-2
|3
|3
|Чехия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5-2
|3
|4
|Латвия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5
|Австрия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|6
|Швеция
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2-5
|0
|7
|Норвегия
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2-5
|0
|8
|Италия
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0-9
|0