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Сборная Дании обыграла команду Франции по буллитам в матче чемпионата мира по хоккею

Победный буллит на счету Фредерика Сторма
Хоккеисты сборной Дании EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
Описание
Хоккеисты сборной Дании
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

КОШИЦЕ /Словакия/, 11 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Дании одержали победу над командой Франции со счетом 5:4 по буллитам в матче первого тура группового этапа чемпионата мира. На матче, который прошел на "Стил-Арене" в Кошице, присутствовали 6190 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Фредерик Сторм (20), Маркус Лауридсен (20), Ларс Эллер (36), Йеспер Йенсен (47). На 28-й минуте встречи датский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава" Миккель Бёдкер не смог реализовать буллит. Победный буллит в серии послематчевых бросков реализовал Сторм. У проигравших отличились Шарль Бертран (8-я минута), Оливье Дам-Малка (25), Дамьен Флёри (33) и Валентин Клеро (34), Дам-Малка забросил с середины площадки.

Этот матч стал первым на нынешнем чемпионате мира, перешедшим в дополнительное время.

До этой встречи сборные Дании и Франции провели между собой 17 матчей на чемпионатах мира. В 11 встречах победу праздновали французские хоккеисты, в шести - датские.

В группе А, матчи которой проходят в Кошице, первое место делят сборные Словакии и Финляндии, набравшие по три очка. Датчане занимают третье место с двумя баллами, французы - четвертое с одним очком.

В следующем туре сборная Дании 12 мая сыграет с немцами. В этот же день сборная Франции встретится с командой США, проигравшей в пятницу сборной Словакии со счетом 1:4.

Чемпионат мира по хоккею-2019 группа А
КомандаИВВОВБПБПОПШайбыОчки
1Словакия11000004-13
2Финляндия11000003-13
3Дания10010005-42
4Франция10001004-51
5Германия00000000-00
6Великобритания00000000-00
7Канада10000011-30
8США10000011-40
Чемпионат мира по хоккею-2019 группа B
КомандаИВВОВБПБПОПШайбыОчки
1Швейцария11000009-03
2Россия11000005-23
3Чехия11000005-23
4Латвия00000000-00
5Австрия00000000-00
6Швеция10000012-50
7Норвегия10000012-50
8Италия10000010-90
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