Сборная Дании обыграла команду Франции по буллитам в матче чемпионата мира по хоккею

КОШИЦЕ /Словакия/, 11 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Дании одержали победу над командой Франции со счетом 5:4 по буллитам в матче первого тура группового этапа чемпионата мира. На матче, который прошел на "Стил-Арене" в Кошице, присутствовали 6190 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Фредерик Сторм (20), Маркус Лауридсен (20), Ларс Эллер (36), Йеспер Йенсен (47). На 28-й минуте встречи датский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава" Миккель Бёдкер не смог реализовать буллит. Победный буллит в серии послематчевых бросков реализовал Сторм. У проигравших отличились Шарль Бертран (8-я минута), Оливье Дам-Малка (25), Дамьен Флёри (33) и Валентин Клеро (34), Дам-Малка забросил с середины площадки.

Этот матч стал первым на нынешнем чемпионате мира, перешедшим в дополнительное время.

До этой встречи сборные Дании и Франции провели между собой 17 матчей на чемпионатах мира. В 11 встречах победу праздновали французские хоккеисты, в шести - датские.

В группе А, матчи которой проходят в Кошице, первое место делят сборные Словакии и Финляндии, набравшие по три очка. Датчане занимают третье место с двумя баллами, французы - четвертое с одним очком.

В следующем туре сборная Дании 12 мая сыграет с немцами. В этот же день сборная Франции встретится с командой США, проигравшей в пятницу сборной Словакии со счетом 1:4.