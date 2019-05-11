Вратарь клуба НХЛ "Колорадо" Грубауэр 12 мая присоединится к сборной Германии на ЧМ

ТАСС, 11 мая. Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Филипп Грубауэр в воскресенье присоединится к сборной Германии на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Братиславе и Кошице. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

27-летний хоккеист был вызван в состав национальной команды после того, как "Колорадо" со счетом 3-4 проиграл "Сан-Хосе" в четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ. Грубауэр прилетит в Кошице в воскресенье, а первую тренировку с командой проведет в понедельник.

"У нас есть игрок, который в последние несколько месяцев был одним из лучших вратарей НХЛ, - сказал главный тренер сборной Германии Тони Сёдерхолм. - Он сильный хоккеист, который отлично поддерживает команду. Его приверженность очень полезна для нас на всех уровнях".

В сезоне-2018/19 Грубауэр провел 37 игр в регулярном чемпионате, в среднем отражая 91,7% бросков, а также все 12 игр в плей-офф (92,5% отраженных бросков).

Сборная Германии уже заявила на турнир двух вратарей Матиаса Нидербергера и Никласа Тройтле. Голкипер Дастин Штральмайер, который тренируется с командой в качестве третьего вратаря, не будет заявлен и покинет команду.

В стартовом матче на турнире сборная Германии сыграет в субботу против команды Великобритании (начало - 17:15 мск). В группе А, матчи которой проходят в Кошице, первое место делят сборные Словакии и Финляндии, набравшие по три очка. Датчане занимают третье место с двумя баллами, французы - четвертое (одно очко).