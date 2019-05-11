Сборная Германии победила команду Великобритании в матче чемпионата мира по хоккею

КОШИЦЕ /Словакия/, 11 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Германии одержали победу над командой Великобритании со счетом 3:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в Словакии.
В составе немецкой команды шайбы забросили Мориц Зайдер (40-я минута), Язин Элиц (51) и Леон Драйзайтль (53). У британцев отличился Майк Хаммонд (44).
Сборная Великобритании не участвовала в высшем дивизионе чемпионатов мира с 1994 года, когда британские хоккеисты уступили во всех матчах на турнире. В составе сборной Великобритании провел матч 30-летний защитник Бен О'Коннор, отец которого, Майк О'Коннор, участвовал в чемпионате мира 1994 года.
Кроме того, в последний раз британцы набирали очки в матчах элитных дивизионов на чемпионате мира в 1962 году, когда обыграли финнов со счетом 7:5. На том турнире в США британцы заняли последнее место и покинули элитный дивизион. На чемпионате мира 1962 года по политическим причинам не выступали сборные СССР, ГДР, Чехословакии и Румынии.
В группе А, матчи которой проходят в Кошице, лидирует сборная Словакии с тремя очками, далее идут финны и немцы (по 3 очка), четвертыми - датчане (2), пятыми - французы (1), шестую строчку делят канадцы и британцы, не набравшие очков, замыкают таблицу американцы.
В следующем туре сборная Германии 12 мая сыграет с датчанами, британская команда в этот же день встретится со сборной Канады.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|Словакия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|4-1
|3
|2
|Финляндия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|3-1
|3
|3
|Германия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|3-1
|3
|4
|Дания
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|5-4
|2
|5
|Франция
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|4-5
|1
|6
|Канада
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-3
|0
|7
|Великобритания
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-3
|0
|8
|США
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-4
|0
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|Швейцария
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|9-0
|3
|2
|Россия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5-2
|3
|3
|Чехия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5-2
|3
|4
|Латвия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5-2
|3
|5
|Швеция
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2-5
|0
|6
|Норвегия
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2-5
|0
|7
|Австрия
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2-5
|0
|8
|Италия
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0-9
|0