"Ростов-Дон" вышел в финал женской Лиги чемпионов по гандболу

ТАСС, 11 мая. Женский гандбольный клуб "Ростов-Дон" со счетом 27:25 обыграл французский "Мец" в полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча прошла в Будапеште.

Самым результативным игроком встречи стали гандболистка "Меца" Грас Заади, в активе которой девять мячей. В составе российской команды лучшей по этому показателю стала Анна Вяхирева, отличившаяся семь раз.

В финале "Ростов-Дон" встретится с действующим победителем турнира венгерским "Дьером", который ранее со счетом 31:22 обыграл норвежский "Кристиансенд". В матче за бронзовые медали сыграют "Мец" и "Кристиансенд".

В составе "Меца" выступает россиянка Екатерина Левша. Екатерина Андрюшина является ассистентом главного тренера французского клуба.

В прошлом сезоне "Ростов-Дон" уступил в полуфинале Лиги чемпионов македонскому "Вардару" (19:25), а позднее проиграл румынскому "Бухаресту" в матче за третье место (30:31). Российская команда выигрывала Лигу чемпионов один раз. Это произошло в сезоне-2007/08, когда звенигородская "Звезда" победила в финале австрийский "Хипо Нидеростеррайх" со счетом 28:27.

Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье.