"Зенит" обыграл "Локомотив-Кубань" и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ по баскетболу

ТАСС, 11 мая. Баскетболисты санкт-петербургского "Зенита" победили краснодарский "Локомотив-Кубань" со счетом 87:85 в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ и вышли в полуфинал. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Зенита" Марко Симонович, набравший 22 очка. В составе краснодарской команды больше всех очков набрал защитник Виталий Фридзон - 21.

Счет в серии до трех побед стал 3-1 в пользу "Зенита". Петербургский клуб выиграл первую встречу (78:69) в Краснодаре и уступил во второй (69:70). Третья встреча в Санкт-Петербурге осталась за "Зенитом" со счетом 94:78.

В полуфинале петербуржцы встретятся с московским ЦСКА, победившим в четвертьфинальной серии "Нижний Новгород" со счетом 3-0. В другом полуфинале встретятся казанский УНИКС и подмосковные "Химки". Серии 1/2 финала начнутся 17 мая.