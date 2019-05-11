Тренер "Ростов-Дона" считает, что вера в себя помогла гандболисткам клуба выйти в финал ЛЧ

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Гандболистки "Ростов-Дона" вышли в финал Лиги чемпионов благодаря фантастической работе и вере в себя. Об этом заявил в субботу главный тренер российской команды Амброс Мартин, слова которого предоставила ТАСС пресс-служба клуба.

В субботу "Ростов-Дон" выиграл у французского "Меца" со счетом 27:25 и впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов.

"Второй тайм отличался от первого в первую очередь из-за того, что наш соперник сумел вернуться в игру, - сказал Мартин. - Мы отрабатывали многие моменты и ждали сложной игры сегодня. Что же касается выхода в финал, то это великолепно, я всех поздравляю с этим. Думаю, что мы в целом провели неплохую игру, только во втором тайме были моменты, в которых у нас не все получалось".

"Мы верили в победу, это была фантастическая работа команды. И именно эта работа и вера в себя позволила нам выйти в финал", - добавил специалист.

В финале "Ростов-Дон" встретится с действующим победителем турнира венгерским "Дьёром", который в другом полуфинале со счетом 31:22 обыграл норвежский "Кристиансенд". Финал состоится 12 мая.