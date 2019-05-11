"Монако" проиграл "Ниму" в матче чемпионата Франции по футболу

ТАСС, 11 мая. "Монако" уступил "Ниму" со счетом 0:1 в гостевом матче 36-го тура чемпионата Франции по футболу.

Мяч на девятой минуте забил Рено Рипар. Российский полузащитник "Монако" Александр Головин появился в стартовом составе и был заманен на 86-й минуте, вместо него на поле вышел Насер Шадли. На 41-й минуте Головин получил желтую карточку.

В другом матче "Кан" обыграл "Реймс" со счетом 3:2. В турнирной таблице "Монако" и "Кан" занимают соответственно 17-е и 18-е места, имея в активе по 33 очка. "Монако" располагается выше за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей, на два очка за два тура до конца чемпионата от них отстает идущий 19-м "Дижон". 19-я и 20-я команды по итогам чемпионата напрямую вылетят во второй по силе дивизион, команда, которая займет 18-е место, будет играть в плей-офф за право сыграть в следующем сезоне в Лиге 1 с третьей, четвертой и пятой командами Лиги 2.

В следующем туре "Монако" 18 мая примет "Амьен", занимающий 17-е место и опережающий монегасков на два очка. "Кан" в гостях сыграет с идущим третьим "Лионом", а "Дижон" - с оформившим чемпионство ПСЖ.