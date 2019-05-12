Фазель: чемпионат мира в Словакии можно считать особенным из-за обилия игроков НХЛ

БРАТИСЛАВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Чемпионат мира 2019 года можно назвать особенным из-за приезда на турнир большого количества игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение ТАСС высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

Чемпионат мира проходит в Словакии с 10 по 26 мая. В связи с поздним началом турнира в Братиславу и Кошице смогло приехать большое количество игроков из НХЛ.

"Этот турнир можно назвать особенным. Я рад, что сюда приехало немало игроков из НХЛ, на момент пятницы - 106 человек, тогда как на прошлогоднем чемпионате мира в Дании их было 97, - отметил Фазель. - То, что игроки НХЛ хотят приехать на чемпионат мира, я считаю хорошим сигналом, болельщики наслаждаются их игрой и атмосферой. Для IIHF это означает, что мы хорошо делаем свою работу".

Глава IIHF был удивлен поражениями на старте турнира сборных Швеции (в матче с чехами со счетом 2:5) и США (1:4 в игре со словаками). "Я был на игре сборных Словакии и США, после первого периода можно было говорить, что американцы выиграют. Это все здорово для хоккея, поскольку вы не можете предположить, как все произойдет. В конце концов, мы не знаем, кто будет в финале, что хорошо для болельщиков", - отметил он.