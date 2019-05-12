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Россиянки Дабижа и Рудых выиграли этап Мирового тура по пляжному волейболу во Вьетнаме

В финале спортсменки победили соотечественниц Александру Моисееву и Екатерину Сырцеву

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Россиянки Ксения Дабижа и Дарья Рудых стали победительницами этапа Мирового тура по пляжному волейболу во Вьетнаме, обыграв в финале соотечественниц Александру Моисееву и Екатерину Сырцеву со счетом 21:16, 21:16.

В матче за третье место японки Юи Нагата и Юкако Судзуки обыграли румынок Беату Вайду и Иоану-Алесандру Ордян со счетом 21:19, 21:17.

В текущем сезоне женского Мирового тура пара из России впервые стала победителем этапа.

Следующий этап пройдет в Бразилии с 15 по 19 мая. Чемпионат мира по пляжному волейболу состоится в немецком Гамбурге с 28 июня по 7 июля.

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