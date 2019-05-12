Путин: игра в хоккей с другими лидерами помогает созданию доверительных отношений

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Участие в спортивных мероприятиях вместе с лидерами из других стран способствует созданию доверительных отношений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью каналу "Россия 1", которое было записано в кулуарах прошедшего в Сочи 10 мая гала-матча Ночной хоккейной лиги.

Таким образом российский лидер прокомментировал случаи, когда он выходил на лед вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко или с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

"Как любой спорт, он должен быть вне политики. Он сближает, создает доверительные отношения между людьми. Это всегда помогает", - ответил глава государства на вопрос, приносит ли пользу такая "хоккейная дипломатия".

Путин прокомментировал также победы команды "Легенды хоккея", за которую он выступает, в матчах Ночной хоккейной лиги. "Это не команда Путина, это команда звезд хоккея, они и выигрывают. С ними легко играть, они же гениальные игроки - чемпионы мира, Олимпийских игр, [кубок] Стэнли выигрывали, неоднократно причем. Поэтому они звезды натуральные, с ними легко, они и выигрывают, это закономерно", - сказал президент РФ.

По его словам, речь идет не о настоящем спортивном поединке, а о гала-матче - товарищеской, дружеской встрече. "Поэтому счет здесь не важен, это не имеет значения", - заключил Путин.

Встреча 10 мая в Сочи команды "Легенды хоккея" со сборной Ночной хоккейной лиги завершилась со счетом 14:7. На счету Путина - восемь голов и одна результативная передача. Гала-матч посетил бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер.

Несколько лет назад Путин выступил инициатором создания Ночной хоккейной лиги. Она объединила любителей этого вида спорта, которые в свободное от основной деятельности время, как правило, по вечерам (что и дало название - ночная лига) собираются для игры. При участии знаменитых хоккеистов России и СССР удалось организовать систематическое проведение турниров между такими любительскими сборными в различных регионах страны, а затем свести их в единый чемпионат.