Несколько десятков футбольных фанатов "Зенита" и ЦСКА устроили драку перед матчем

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Несколько десятков болельщиков петербургского "Зенита" и московского ЦСКА устроили в воскресенье днем драку в центре Санкт-Петербурга перед матчем чемпионата России по футболу. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

В воскресенье в Санкт-Петербурге состоится матч 28-го тура чемпионата России между "Зенитом" и ЦСКА. Начало встречи на стадионе "Санкт-Петербург" - 19:00 мск. "Зенит" уже обеспечил досрочно звание чемпиона страны.

"Несколько десятков футбольных фанатов ЦСКА и "Зенита" устроили массовую драку в центре города. Полиция задержала несколько дерущихся. По имеющимся данным, в драке участвовали более 100 человек с обеих сторон", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ночь на 12 мая на Думской улице в Петербурге произошла еще одна драка между болельщиками двух команд. "В ней участвовали 12 человек. По ее итогам никто задержан не был", - добавил источник.