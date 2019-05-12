Прядкин был уверен, что "Анжи" сможет завершить сезон в премьер-лиге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин был уверен в том, что "Анжи" сумеет завершить сезон, несмотря на финансовые проблемы. Об этом он заявил в воскресенье журналистам.

Махачкалинский клуб с начала сезона имеет финансовые проблемы. Ранее РПЛ выделила "Анжи" денежный транш, чтобы помочь команде доиграть нынешний сезон. Также клуб заключил партнерское соглашение с букмекерской компанией, которое рассчитано до конца сезона.

"Я был уверен, что "Анжи" дойдет до конца сезона, мы им выплатили заранее средства, помогли финансово. Но я за то, чтобы было больше частных клубов, потому что частники понимают, что и за что. Когда же клуб принадлежит региону, при смене руководства региона сразу начинаются неопределенности, не хочу никого обижать. Просто приходит новый человек и любит, например, больше хоккей, настольный теннис или любой другой вид спорта", - отметил Прядкин.

За два тура до окончания чемпионата "Анжи" лишился шансов на сохранение прописки в премьер-лиге.