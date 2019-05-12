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Шведские хоккеисты забросили восемь безответных шайб в матче ЧМ с итальянцами

Хет-трик оформил Антон Ландер
Описание
© EPA-EFE/MELANIE DUCHENE

БРАТИСЛАВА, 12 мая. /ТАСС/. Сборная Швеции одержала крупную победу над командой Италии со счетом 8:0 в матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии. На встрече, которая проходила в Братиславе, присутствовали 6984 зрителя.

Заброшенными шайбами отметились Антон Ландер (3, 49, 56-я минуты), Патрик Хёрнквист (26, 59), Оскар Линдблом (42), Маркус Крюгер (43) и Вильям Нюландер (53).

В турнирной таблице группы B сборная Швеции занимает пятое место, набрав три очка. В первой встрече шведы проиграли чехам со счетом 2:5. Команда Италии идет на последнем, восьмом месте. В двух встречах чемпионата мира итальянцы пропустили 17 шайб и не забросили ни одной.

В следующем матче сборная Швеции 13 мая сыграет с командой Норвегии, итальянцы 14 мая встретятся с латвийцами.

Чемпионат мира по хоккею-2019 группа А
КомандаИВВОВБПБПОПШайбыОчки
1Финляндия22000007-36
2Германия22000005-26
3Словакия21000016-53
4США21000018-53
5Дания20010016-62
6Франция20001025-121
7Великобритания10000011-30
8Канада10000011-30
Чемпионат мира по хоккею-2019 группа B
КомандаИВВОВБПБПОПШайбыОчки
1Чехия220000012-46
2Россия220000010-26
2Швейцария11000009-03
4Латвия11000005-23
5Швеция210000110-53
6Австрия20000022-100
7Норвегия20000024-120
8Италия20000020-170
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