Шведские хоккеисты забросили восемь безответных шайб в матче ЧМ с итальянцами

БРАТИСЛАВА, 12 мая. /ТАСС/. Сборная Швеции одержала крупную победу над командой Италии со счетом 8:0 в матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии. На встрече, которая проходила в Братиславе, присутствовали 6984 зрителя.

Заброшенными шайбами отметились Антон Ландер (3, 49, 56-я минуты), Патрик Хёрнквист (26, 59), Оскар Линдблом (42), Маркус Крюгер (43) и Вильям Нюландер (53).

В турнирной таблице группы B сборная Швеции занимает пятое место, набрав три очка. В первой встрече шведы проиграли чехам со счетом 2:5. Команда Италии идет на последнем, восьмом месте. В двух встречах чемпионата мира итальянцы пропустили 17 шайб и не забросили ни одной.

В следующем матче сборная Швеции 13 мая сыграет с командой Норвегии, итальянцы 14 мая встретятся с латвийцами.