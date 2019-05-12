Шведские хоккеисты забросили восемь безответных шайб в матче ЧМ с итальянцами

БРАТИСЛАВА, 12 мая. /ТАСС/. Сборная Швеции одержала крупную победу над командой Италии со счетом 8:0 в матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии. На встрече, которая проходила в Братиславе, присутствовали 6984 зрителя.
Заброшенными шайбами отметились Антон Ландер (3, 49, 56-я минуты), Патрик Хёрнквист (26, 59), Оскар Линдблом (42), Маркус Крюгер (43) и Вильям Нюландер (53).
В турнирной таблице группы B сборная Швеции занимает пятое место, набрав три очка. В первой встрече шведы проиграли чехам со счетом 2:5. Команда Италии идет на последнем, восьмом месте. В двух встречах чемпионата мира итальянцы пропустили 17 шайб и не забросили ни одной.
В следующем матче сборная Швеции 13 мая сыграет с командой Норвегии, итальянцы 14 мая встретятся с латвийцами.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|Финляндия
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|7-3
|6
|2
|Германия
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|5-2
|6
|3
|Словакия
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|6-5
|3
|4
|США
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|8-5
|3
|5
|Дания
|2
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|6-6
|2
|6
|Франция
|2
|0
|0
|0
|1
|0
|2
|5-12
|1
|7
|Великобритания
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-3
|0
|8
|Канада
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-3
|0
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|Чехия
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|12-4
|6
|2
|Россия
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|10-2
|6
|2
|Швейцария
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|9-0
|3
|4
|Латвия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5-2
|3
|5
|Швеция
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|10-5
|3
|6
|Австрия
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|2-10
|0
|7
|Норвегия
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|4-12
|0
|8
|Италия
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|0-17
|0