Сборная Германии одержала вторую победу на чемпионате мира по хоккею, обыграв датчан

КОШИЦЕ /Словакия/, 12 мая. /ТАСС/. Сборная Германии по хоккею победила команду Дании со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в Словакии.

В составе немецкой команды шайбы забросили Маттиас Плахта (31-я минута) и Фредерик Тиффельс (40), у сборной Дании шайбой отметился Матиас Бау (51). Одним из главных арбитров матча был россиянин Евгений Ромасько, Встречу посетили 5605 зрителей.

Сборная Германии - одна из старейших команд Европы. Немецкие хоккеисты являются двукратными серебряными и бронзовыми призерами чемпионатов мира, победителями двух чемпионатов Европы (1930 и 1934 годы). Кроме того, сборная Германии дважды завоевывала бронзовые медали на Олимпийских играх (1932 и 1976), а на Олимпиаде-2018 вышла в финал, где в овертайме уступила российским хоккеистам со счетом 3:4.

В группе А, матчи которой проходят в Кошице, лидирует сборная Финляндии, набравшая шесть очков. Немцы, имея в активе такое же количество баллов, идут вторыми. Третье место занимают словаки (3), четвертое - американцы (3), пятое - датчане (2), шестое - французы (1). Не набравшие очков британцы и канадцы замыкают турнирную таблицу.

В следующем туре сборная Германии 14 мая сыграет с французами, датская команда в этот же день встретится со сборной Великобритании.