Сборная Германии одержала вторую победу на чемпионате мира по хоккею, обыграв датчан

КОШИЦЕ /Словакия/, 12 мая. /ТАСС/. Сборная Германии по хоккею победила команду Дании со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в Словакии.
В составе немецкой команды шайбы забросили Маттиас Плахта (31-я минута) и Фредерик Тиффельс (40), у сборной Дании шайбой отметился Матиас Бау (51). Одним из главных арбитров матча был россиянин Евгений Ромасько, Встречу посетили 5605 зрителей.
Сборная Германии - одна из старейших команд Европы. Немецкие хоккеисты являются двукратными серебряными и бронзовыми призерами чемпионатов мира, победителями двух чемпионатов Европы (1930 и 1934 годы). Кроме того, сборная Германии дважды завоевывала бронзовые медали на Олимпийских играх (1932 и 1976), а на Олимпиаде-2018 вышла в финал, где в овертайме уступила российским хоккеистам со счетом 3:4.
В группе А, матчи которой проходят в Кошице, лидирует сборная Финляндии, набравшая шесть очков. Немцы, имея в активе такое же количество баллов, идут вторыми. Третье место занимают словаки (3), четвертое - американцы (3), пятое - датчане (2), шестое - французы (1). Не набравшие очков британцы и канадцы замыкают турнирную таблицу.
В следующем туре сборная Германии 14 мая сыграет с французами, датская команда в этот же день встретится со сборной Великобритании.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|Финляндия
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|7-3
|6
|2
|Германия
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|5-2
|6
|3
|Словакия
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|6-5
|3
|4
|США
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|8-5
|3
|5
|Дания
|2
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|6-6
|2
|6
|Франция
|2
|0
|0
|0
|1
|0
|2
|5-12
|1
|7
|Великобритания
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-3
|0
|8
|Канада
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-3
|0
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|Чехия
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|12-4
|6
|2
|Россия
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|10-2
|6
|2
|Швейцария
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|9-0
|3
|4
|Латвия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5-2
|3
|5
|Швеция
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|10-5
|3
|6
|Австрия
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|2-10
|0
|7
|Норвегия
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|4-12
|0
|8
|Италия
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|0-17
|0