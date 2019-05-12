Гандболистки "Ростов-Дона" проиграли "Дьёру" в финале Лиги чемпионов

ТАСС, 12 мая. Российский гандбольный клуб "Ростов-Дон" проиграл венгерскому "Дьёру" в финальном матче женской Лиги чемпионов. Встреча прошла в Будапеште.

Матч завершился со счетом 25:24 в пользу венгерской команды. "Дьёр" стал победителем Лиги чемпионов в третий раз подряд. Ранее в воскресенье в матче за третье место норвежский "Кристиансенд" оказался сильнее французского "Меца" - 31:30.

В прошлом сезоне "Ростов-Дон" уступил в полуфинале Лиги чемпионов македонскому "Вардару" (19:25), а позднее проиграл румынскому "Бухаресту" в матче за третье место (30:31). Команда из Ростова-на-Дону является четырехкратным чемпионом России, восьмикратным обладателем Кубка страны, четырехкратным обладателем Суперкубка России, обладателем Кубка EHF.

Российская команда выигрывала Лигу чемпионов один раз. Это произошло в сезоне-2007/08, когда звенигородская "Звезда" победила в финале по сумме двух матчей австрийский "Хипо Нидеростеррайх" (25:24; 29:31). Кроме того, один раз в финале играла тольяттинская "Лада", в сезоне-2006/07 команда уступила датскому "Слагельсе" (29:29; 24:32).

Из советских команд в Лиге чемпионов побеждали киевский "Спартак" (13 раз, рекорд соревнований), каунасский "Жальгирис" (два раза) и московский "Труд" (один раз).