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Футбол в России

Миллер отметил вклад Семака в победу "Зенита" в чемпионате России по футболу

В матче 28-го тура Российской премьер-лиги клуб из Санкт-Петербурга победил ЦСКА со счетом 3:1
Председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер отметил вклад главного тренера санкт-петербургского "Зенита" Сергея Семака в победу команды в чемпионате России по футболу. Об этом он заявил перед вручением чемпионского кубка "Зениту".

В воскресенье "Зенит" на своем поле обыграл ЦСКА со счетом 3:1. После матча команде был вручен кубок за победу в чемпионате России.

"Вклад тренера в победу - на первом месте. Его выбрали единодушно, выбрали вы - болельщики "Зенита". И мы выиграли пятый чемпионат России. Этот кубок - наш", - сказал Миллер.

"Зенит" стал чемпионом страны после прошлого тура, когда команда сыграла вничью с грозненским "Ахматом" (1:1), а ближайший преследователь петербургского клуба, московский "Локомотив", уступил тульскому "Арсеналу" (0:2).

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