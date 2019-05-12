Семак: "Зенит" прошел весь сезон чемпионата России по футболу без откровенных провалов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Футболисты "Зенита" на протяжении всего сезона чемпионата России действовали без откровенных спадов. Такое мнение на пресс-конференции в воскресенье высказал главный тренер команды из Санкт-Петербурга Сергей Семак.

"Зенит" гарантировал себе первое место по итогам чемпионата России после 27-го тура. Для команды из Санкт-Петербурга матч с ЦСКА в воскресенье (3:1) стал первым в статусе победителей премьер-лиги сезона-2018/19.

"Весь сезон был сложным. Вряд ли до начала сезона кто-то мог предположить, что мы пройдем весь сезон на первом месте. Зимой укрепили состав, прошли весь сезон без сильных спадов. Откровенных провалов я не видел - это заслуга тренера по физподготовке", - отметил Семак.

Главный тренер "Зенита" назвал исход матча с ЦСКА закономерным. "Хорошая игра была в первом тайме, равная, обе команды хотели выиграть, мы хотели, чтобы был праздник для болельщиков, во втором тайме смогли прибавить, могли забить и раньше. Заслуженно победили, поставили заслуженную точку в праздновании этого чемпионства - будет еще матч, но кубок и медали уже получили. Ребята молодцы добились уважения и признания болельщиков", - подчеркнул Семак.

"Мы нашли не только слова, но и мотивацию, и концентрацию - присутствовало желание играть и побеждать, - добавил тренер. - Общими усилиями смогли осознать, насколько важно это было. Мы не зацикливались на самом результате - нужно было отдать все силы игре, чтобы постараться победить".

Специалист отметил тот факт, что некоторые футболисты действовали не на привычных позициях, а на тех, на которых просил тренерский штаб. "Никто не ноет, а делает то, что должен. Настоящие профессионалы!", - добавил он.

В современной истории петербургского клуба этот чемпионский титул - пятый. Таким образом, согласно регламенту, кубок перешел клубу на вечное хранение. К сезону-2019/20 РПЛ изготовит новый трофей. Ранее "Зенит" выигрывал чемпионат России в 2007 и 2010 годах, а также в сезонах-2011/12 и 2014/15. Семак - первый российский тренер, под руководством которого команда из Санкт-Петербурга выиграла золото премьер-лиги. До этого с "Зенитом" титул завоевывали голландец Дик Адвокат, итальянец Лучано Спаллетти и португалец Андре Виллаш-Боаш.