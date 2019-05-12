СМИ: баскетболист "Далласа" Порзингис пострадал в драке в Латвии

ТАСС, 12 мая. Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Даллас" Кристапс Порзингис стал участником драки в Латвии. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал TMZ.

Отмечается, что инцидент произошел в родном городе 23-летнего спортсмена, Лиепае. К игроку начала предъявлять претензии группа людей, которые были недовольны его переходом из "Нью-Йорка" в "Даллас". Баскетболисту в результате разбили лицо.

В сезоне-2018/19 "Даллас" занял предпоследнее, 14-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА и не смог пробиться в плей-офф. Порзингис пропустил текущий сезон из-за травмы.