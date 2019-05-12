Достойное поражение. "Ростов-Дон" уступил в финале женской гандбольной Лиги чемпионов

В преддверии решающего матча специалисты и букмекеры отмечали, что "Дьёр" является бесспорным фаворитом поединка. В венгерской команде собрался очень сильный интернациональный состав, ведомый двукратной олимпийской чемпионкой Кари Ольвик Гримсбё, двукратной чемпионкой мира Стине Офтедал, чемпионкой мира и Европы Норой Мёрк (все - Норвегия), призером Олимпийских игр, чемпионкой мира и Европы Амандин Лейно (Франция), чемпионкой мира Эудардой Аморим (Бразилия), а также крепкими венгерскими гандболистками. За "Дьёр" говорил и тот факт, что именно венгерский коллектив выигрывал два предыдущих розыгрыша Лиги чемпионов.

"Ростов-Дон" является одним из сильнейших клубов страны, который выиграл два последних чемпионата России и четыре последних розыгрыша национального кубка. В команде выступают несколько чемпионок Олимпийских игр 2016 года - Владлена Бобровникова, Анна Вяхирева, Полина Кузнецова, Анна Седойкина и Анна Сень. В прошлом сезоне "Ростов-Дон" остановился в шаге от медалей Лиги чемпионов - российская команда в полуфинале уступила македонскому "Вардару" (19:25), а позднее проиграла румынскому "Бухаресту" в матче за третье место (30:31).

Первый тайм матча против "Дьёра" полностью сложился в пользу соперника - фаворит при помощи громкой поддержки родной публики мощнее провел концовку и оформил комфортное преимущество в четыре мяча (15:11). Отыграть такой гандикап очень сложно, но "Ростов-Дон" во второй половине встречи приложил к этому все усилия. При счете 21:25 гандболистки из Ростова-на-Дону сделали рывок и сократили отставание до одного мяча, но на большее не хватило времени. "Дьёр" выиграл в финале со счетом 25:24 и в третий раз подряд стал победителем главного еврокубка.

Достойное представление российского гандбола

Российская команда показала равную игру с записным фаворитом турнира, ее игра заслуживает похвалы, заявил ТАСС глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев. "Это достойное представление российского гандбола, это достойное представление нашей страны, и упрекнуть тренеров и девчонок абсолютно не в чем", - заявил Шишкарев, назвав случившееся поражение "поступательным движением вперед".

Одной из интриг финального поединка был тот факт, что главный тренер ростовской команды Амброс Мартин ранее тренировал "Дьёр" и привел его к трем победам в Лиге чемпионов. Теперь испанский специалист строит суперкоманду в России, которая, судя по перспективам, вскоре может подвинуть венгерский клуб с европейской вершины.

По мнению Мартина, ростовских гандболисток в финале подвела реализация моментов. "Мы были близки к тому, чтобы сравнять счет, но многое решилось в первом тайме, а не в конце встречи. Когда ты не реализуешь моменты, которые должен реализовывать, возникают проблемы", - отметил тренер.

Ошибки в первом тайме сказались на результате финала, отметила гандболистка "Ростов-Дона" Милана Таженова. "Мы допустили много потерь в первом тайме. Во второй половине мы уже поняли, что делать, но нам не хватило времени", - подчеркнула она.

Российская команда выигрывала Лигу чемпионов один раз. Это произошло в сезоне-2007/08, когда звенигородская "Звезда" победила в финале по сумме двух матчей австрийский "Хипо Нидеростеррайх" (25:24; 29:31). Кроме того, один раз в финале играла тольяттинская "Лада", в сезоне-2006/07 команда уступила датскому "Слагельсе" (29:29; 24:32).

Из советских команд в Лиге чемпионов побеждали киевский "Спартак" (13 раз, рекорд соревнований), каунасский "Жальгирис" (два раза) и московский "Труд" (один раз).