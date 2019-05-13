Шарапова опустилась на семь позиций в рейтинге WTA

ТАСС, 13 мая. Россиянка Мария Шарапова опустилась с 28-го на 35-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
В активе Шараповой 1490 очков. Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина, занимающая 21-ю позицию с 2150 очками. Возглавляет рейтинг японка Наоми Осака.
Рейтинг WTA от 13 мая:
- 1 (1). Наоми Осака (Япония) - 6356 очков;
- 2 (3). Симона Халеп (Румыния) - 6117;
- 3 (4). Ангелик Кербер (Германия) - 5285;
- 4 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) - 5115;
- 5 (2). Петра Квитова (Чехия) - 5050;
- 6 (6). Элина Свитолина (Украина) - 4866;
- 7 (5). Каролина Плишкова (Чехия) - 4786;
- 8 (8). Слоан Стивенс (США) - 4656;
- 9 (9). Эшли Барти (Австралия) - 4425;
- 10 (10). Арина Соболенко (Белоруссия) - 3500...
- 21 (21). Дарья Касаткина (Россия) - 2150...
- 35 (28). Мария Шарапова (Россия) - 1490;
- 36 (35). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1470...
- 58 (60). Екатерина Александрова (Россия) - 1008...
- 62 (64). Маргарита Гаспарян (Россия) - 908...
- 68 (67). Евгения Родина (Россия) - 820...
- 75 (75). Вероника Кудерметова (Россия) - 781...
- 79 (82). Вера Звонарева (Россия) - 760...
- 82 (81). Анастасия Потапова (Россия) - 751...
- 83 (80). Виталия Дьяченко (Россия) - 745...
- 89 (101). Светлана Кузнецова (Россия) - 676...
- 91 (90). Екатерина Макарова (Россия) - 672.