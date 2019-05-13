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Шарапова опустилась на семь позиций в рейтинге WTA

Лидирует в рейтинге Наоми Осака из Японии

ТАСС, 13 мая. Россиянка Мария Шарапова опустилась с 28-го на 35-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

В активе Шараповой 1490 очков. Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина, занимающая 21-ю позицию с 2150 очками. Возглавляет рейтинг японка Наоми Осака.

Рейтинг WTA от 13 мая:

  • 1 (1). Наоми Осака (Япония) - 6356 очков;
  • 2 (3). Симона Халеп (Румыния) - 6117;
  • 3 (4). Ангелик Кербер (Германия) - 5285;
  • 4 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) - 5115;
  • 5 (2). Петра Квитова (Чехия) - 5050;
  • 6 (6). Элина Свитолина (Украина) - 4866;
  • 7 (5). Каролина Плишкова (Чехия) - 4786;
  • 8 (8). Слоан Стивенс (США) - 4656;
  • 9 (9). Эшли Барти (Австралия) - 4425;
  • 10 (10). Арина Соболенко (Белоруссия) - 3500...
  • 21 (21). Дарья Касаткина (Россия) - 2150...
  • 35 (28). Мария Шарапова (Россия) - 1490;
  • 36 (35). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1470...
  • 58 (60). Екатерина Александрова (Россия) - 1008...
  • 62 (64). Маргарита Гаспарян (Россия) - 908...
  • 68 (67). Евгения Родина (Россия) - 820...
  • 75 (75). Вероника Кудерметова (Россия) - 781...
  • 79 (82). Вера Звонарева (Россия) - 760...
  • 82 (81). Анастасия Потапова (Россия) - 751...
  • 83 (80). Виталия Дьяченко (Россия) - 745...
  • 89 (101). Светлана Кузнецова (Россия) - 676...
  • 91 (90). Екатерина Макарова (Россия) - 672.
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