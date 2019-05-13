25-летний Блажиевский не был включен в официальную заявку команды на турнир и находился в расположении сборной в качестве запасного. В настоящий момент в заявку сборной России включены 24 игрока. Максимум можно заявить 25 хоккеистов. Среди запасных в расположении российской команды на чемпионате мира остается защитник СКА Артем Зуб.

ТАСС, 13 мая. Защитник ЦСКА Артем Блажиевский покинул расположение сборной России на чемпионате мира по хоккею в Словакии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

"Штаб сборной благодарит Блажиевского за работу в сезоне в сборной России, желает хорошей подготовки к сезону и рассчитывает на него в дальнейшем", - говорится в сообщении.

В составе ЦСКА Блажиевский в завершившемся сезоне стал обладателем Кубка Гагарина, в регулярном чемпионате защитник провел 47 матчей и набрал 12 очков (2 гола + 10 результативных передач). В плей-офф на его счету 16 игр и один голевой пас.

Сборная России в первых двух матчах на чемпионате мира победила норвежцев (5:2) и австрийцев (5:0). В следующей игре подопечные Ильи Воробьева встретятся с командой Чехии. Матч пройдет в понедельник и начнется в 17:15 мск.

Чемпионат мира завершится 26 мая.