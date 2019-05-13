СМИ: футболист "Челси" Дринкуотер лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде

ТАСС, 13 мая. Полузащитника английского футбольного клуба "Челси" Дэнни Дринкуотера лишили водительских прав на 20 месяцев после того, как он попал в ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Mirror.

29-летний Дринкуотер был задержан полицией графства Чешир 8 апреля по подозрению в вождении в нетрезвом виде. Футболист врезался в чужую машину, возвращаясь с вечеринки на личном автомобиле. В результате ДТП Дринкуотер, его девушка и водитель другой машины получили небольшие травмы.

Отмечается, что Дринкуотер был освобожден под залог до начала слушаний. Помимо лишения прав, футболисту также назначены 70 часов общественных работ.

В текущем сезоне чемпионата Англии футболист не сыграл ни одного матча.