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Футбол в Англии

СМИ: футболист "Челси" Дринкуотер лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде

Полузащитнику также назначены 70 часов общественных работ

ТАСС, 13 мая. Полузащитника английского футбольного клуба "Челси" Дэнни Дринкуотера лишили водительских прав на 20 месяцев после того, как он попал в ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Mirror.

29-летний Дринкуотер был задержан полицией графства Чешир 8 апреля по подозрению в вождении в нетрезвом виде. Футболист врезался в чужую машину, возвращаясь с вечеринки на личном автомобиле. В результате ДТП Дринкуотер, его девушка и водитель другой машины получили небольшие травмы.

Отмечается, что Дринкуотер был освобожден под залог до начала слушаний. Помимо лишения прав, футболисту также назначены 70 часов общественных работ.

В текущем сезоне чемпионата Англии футболист не сыграл ни одного матча.

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