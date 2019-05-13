Делегация УЕФА прибыла в Баку с рабочим визитом в преддверии финала Лиги Европы

БАКУ, 13 мая. /ТАСС/. Официальные представители английских футбольных клубов "Арсенал" и "Челси", а также представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прибыли в Баку с рабочим визитом в преддверии финального матча Лиги Европы. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Ассоциации футбольных федераций Азербайджана.

"В ходе визита члены делегации ознакомятся с уровнем обеспечения безопасности на Олимпийском стадионе, где пройдет матч, подготовительным процессом в зоне болельщиков, условиями в отелях, в которых остановятся команды-финалисты, проведут обмен мнениями по вопросам организации финальной встречи", - говорится в сообщении.

Визит представителей УЕФА, "Арсенала" и "Челси" в Баку продлится до 15 мая.

Финальный матч Лиги Европы, в котором сыграют "Челси" и "Арсенал", состоится в Баку 29 мая. Ожидается приезд до 35 тыс. иностранных болельщиков.