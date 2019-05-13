Сборная Швеции по хоккею дозаявила на чемпионат мира форварда "Коламбуса" Веннберга

БРАТИСЛАВА, 13 мая. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" Александр Веннберг включен в заявку сборной Швеции на чемпионат мира. Об этом ТАСС в понедельник сообщила пресс-служба Шведского хоккейного союза.

В матче второго тура группового этапа с итальянцами (8:0) форвард шведской команды Йеспер Братт получил удар в живот, после чего не появлялся на льду в третьем периоде. В следующем матче сборная Швеции 13 мая сыграет с командой Норвегии.

"Веннберг сыграет сегодня. Братт пропустит матч", - говорится в сообщении.

В прошедшем регулярном сезоне НХЛ Веннберг провел 75 матчей, набрав 25 (две шайбы + 23 передачи) очков. В плей-офф 24-летний швед сыграл в четырех играх и не отметился результативными действиями. В составе юниорской сборной Швеции Веннберг становился серебряным призером чемпионата мира 2013 года, также в его активе серебро молодежного мирового первенства 2014 года. За основную национальную команду он провел 11 матчей, набрав 8 (1+7) очков.

В турнирной таблице группы B сборная Швеции занимает четвертое место, набрав три очка. В первой встрече шведы проиграли чехам со счетом 2:5.

Чемпионат мира в Словакии завершится 26 мая.