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Форум "Россия - спортивная держава"

Путин поручил чаще проводить форум "Россия - спортивная держава"

Согласно поручению, форум должен проходить ежегодно, а не раз в два года

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин распорядился проводить форум "Россия - спортивная держава" ежегодно, а не раз в два года, как было раньше. Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Первый форум "Россия - спортивная держава" прошел в 2009 году в Казани по указу президента РФ. Площадками форума в разные годы становились Москва, Саранск, Якутск, Чебоксары и другие города. В 2018 году форум прошел в Ульяновске, его участниками стали около 3 тыс. человек.

Как ранее заявлял министр спорта Павел Колобков, следующий форум планируется провести в начале октября 2019 года в Нижнем Новгороде.

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Форум "Россия - спортивная держава"
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