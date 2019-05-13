Лапочкин рассудит "Ростов" и "Локомотив" в ответном матче полуфинала Кубка России

ТАСС, 13 мая. Бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга обслужит ответный матч полуфинала Олимп - Кубка России по футболу между "Ростовом" и московским "Локомотивом". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Российского футбольного союза.

Ассистентами Лапочкина будут Валерий Данченко (Уфа) и Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), резервным судьей - Владимир Москалев (Воронеж); видеоассистентами рефери - Михаил Вилков (Нижний Новгород) и Василий Казарцев (Санкт-Петербург). Первый матч команд завершился вничью - 2:2.

Матч между тульским "Арсеналом" и екатеринбургским "Уралом" обслужит Сергей Карасев (Москва), ассистентами арбитра будут Антон Аверьянов (Москва) и Дмитрий Сафьян (Москва), резервным судьей - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); видеоассистентами арбитра - Виталий Мешков (Дмитров) и Алексей Сухой (Люберцы). Игра состоится в Туле. В первой встрече победу со счетом 1:0 одержал "Урал".

Ответные матчи полуфинала Олимп - Кубка России пройдут 15 мая.